Stephane Payen: échanges hexagonaux et transatlantiques 25.09.17

L’hyper-activité un symptôme? Pas toujours, c’est même parfois une chose plutôt positive. Prenez par exemple le saxophoniste Stéphane Payen, voilà pas mal d’années qu’il créée ou s’associe tous azimuts, dans des duos avec Hasse Poulsen ou Guillaume Orti ou dans des formations plus étendues. Son actualité la plus récente est Twins, le quartet qu’il forme avec Fred jackson Jr, Edward Perrot et Frank Rosali ou Makaya McCraven selon que le groupe est en studio ou sur scène. Cette nouvelle formation en miroir, deux batteries deux saxs est le 6ème voyage du projet « The Bridge ». Comme à chaque fois il y a un album studio et une tournée au cours du mois d’octobre. Stéphane vient au micro de jazz and co pour nous en parler mais il évoquera sans doute aussi ses autres projets comme « onze heures onze » par exemple; va-t-on pouvoir tout faire tenir en une heure?