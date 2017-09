La sexo académie – Nos Années Etudiantes

Créé en 2012 par l’association Babbel qui porte les projets de créations sonores de l’église Saint Merry où elle est implantée, CRAK est un festival qui rassemble les musiques entre les mailles, inclassables dans le cadre du cloisonnement actuel des genres musicaux. Pour cette 6ème édition, CRAK souhaite aller encore plus loin dans le décloisonnement et proposer à son public une programmation à la frontière de tous les genres de l’expression de la création sonore improvisée, qu’elle soit contemporaine avec l’ On Ceim ou le Jon Gibson’s Ensemble; électronique avec Mark Fell et Will Guthrie; improvisée avec Claire Bergerault, John Tilbury et Eddie Prévost; électroacoustique avec Hanna Hartman et Tomoko Sauvage; et audiovisuelle avec F Pierce Warnecke.

ONCEIM & JOHN TILBURY – SANS 🇫🇷 🇬🇧

Pas de fumée sans feu ! Chaque édition du festival CRAK est désormais indissociable du concert événement de l’ONCEIM (Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations et Improvisation Musicales sous la direction de Fredéric Blondy). Après Stephen O’Malley, Eliane Radigue et Jérôme Noetinger, c’est au tour du pianiste anglais John Tilbury d’être aux manettes de cet orchestre tentaculaire (34 musiciens) qui porte haut et fort les couleurs de la création contemporaine. Dans l’antre de St Merry, lieu de villégiature de l’orchestre depuis sa création en 2011, chaque prestation de l’ONCEIM résonne comme une déflagration de son et d’énergie.

La collaboration avec John Tilbury (1936) parait évidente puisqu’il n’est autre que le membre fondateur du trio mythique AMM. Pionnier des musiques minimalistes et de l’improvisation electro-accoustique, il s’est imposé comme l’interprête de référence des oeuvres pour piano de Morton Feldman, John Cage et Cornelius Cardew. La pièce présentée s’intitule SANS et sera le fruit d’un travail sur l’improvisation basé sur le texte de Beckett «Sans» (1970) dans le cadre d’une résidence au festival Météo à Mulhouse, où elle sera jouée pour la première fois le 25 août.

TOMOKO SAUVAUGE – WATERBOWLS 🇯🇵 🇫🇷

Depuis plus de dix ans, Tomoko Sauvage examine les propriétés acoustiques et visuelles de l’eau sous différents états. Composé de bols en porcelaine remplis d’eau de tailles variées, amplifiés par des hydrophones (microphones sous-marins), WATERBOWL est une sorte de synthétiseur naturel générant un timbre fluide en utilisant vagues, gouttes et bulles qui entrent en résonance. De ces réceptacles émerge également un Larsen subaquatique, phénomène acoustique qui nécessite un accordage délicat suivant la quantité d’eau, un contrôle subtile de l’intensité et une interaction avec l’espace acoustique. En investissant des matières primordiales à travers des gestes ludiques, Tomoko Sauvage recherche un équilibre fragile entre aléa et discipline, ordre et et chaos.

HANNA HARTMAN – DEFROST 🇸🇪

D’origine suédoise, Hanna Hartman est une figure incontournable de la musique expérimentale à Berlin. Depuis le début des années 90, elle compose pour la radio, écrit pour de nombreux ensembles de musique électro-acoustique, réalise des installations sonores et interprète ses pièces partout dans le monde. Son travail réalise une synthèse habile entre musique concrète, composition électro-acoustique et bidouillage DIY. Loin des querelles de clocher, elle a su créer autour d’elle un univers sonore personnel et poétique qu’elle nous livre sans fard. Pour cette édition du festival CRAK, elle a choisi de présenter son dernier travail en solo : DEFROST. Une alchimie redoutable à base de tubes sous pressions, d’amidon en décongélation et de surfaces rotatives.

