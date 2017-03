Sandwich Triangle – UVB 76 // 01.04.17

Ce samedi 1er avril le Sandwich Triangle reçoit UVB 76 sur les antennes de Radio Campus Paris. Le duo se fait une place au chaud depuis la sortie de Enter 513 EP sur Midi Deux. En live, Gaëtan et Tioma vous tabassent entre indus, wave et techno, le tout secoué par des vents violents rave, les yeux piquent face au live visuel et on finit bien transpirant. Ce coup-ci ça ne sera sans les images. Le duo frappera fort dans les studios de la rue des Tournelles. pour nous proposer un mix afin de brouiller les antennes du 93.9FM à la recherche des fréquences perdues de la guerre froide.