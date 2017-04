Sandwich Triangle – Technorama // 15.04.2017

Sandwich Triangle s’associe à son jumeau toxique Vagina Dentata pour sortir les galettes de 1978 à 1988 vendredi prochain dans le XIIIe, on vous y attend de pied ferme: entrée 5e. Amateurs d’ambiance à la Medusa ou Bocaccio, venez y danser nue. Au menu : Chicage House, Italo grillé, EBM en cuir, New Beat de drogués et beaucoup beaucoup de blague. « Body to Body » avec Dj LovePills, Riposte, MC Sakoch’ et Gaston Puffer. Event Facebook.