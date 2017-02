Sandwich Triangle – Jann // 04.02.17

Ce samedi 4 février sur l’antenne de Radio Campus Paris, dans le cadre du foodtruck de 20:00 à 22:00, le bien-nommé Sandwich Triangle invite Jann . Le producteur bordelais nous gratifie d’un sévère podcast bien burné de deux heures. L’homme derrière deux EPs sur le très croustillant label Land Of Dance ne mâche pas ses mots comme en témoignent les noms de ses sorties « Ghetto Slang » en 2013 et « Report into the riots » en 2015. Jann démontre un attachement tout particulier pour les trente-et-quelques années de brûlots électroniques tantôt punks, tantôt opiacés, tantôt déprimés, tantôt. En clair, pour résumer, nous voilà en présence de tendances sombres plutôt batcaves londoniennes ou squats beneluxiens, voire usines désaffectées du port de La Haye. L’énergumène porte une double-casquette puisqu’il favorise également l’activité psychique et physique de la scène bordelaise avec son ami Théorama qui est d’ailleurs venu nous rendre visite l’année dernière ) avec leurs soirées Basement Tales . Le duo invite leur héros de Rotterdam, Den Haag… gardant le cap sur les routes des grandes familles que peuvent être Bunker Records, le Nation de Traxx, ou plus récemment Pinkman du tonitruant Marsman. Vous connaissez l’intérêt tout particulier de l’émission et de ses réal’ pour les contrées EBM, Jackin’ Freaky House, synthwave de toxicos and co…