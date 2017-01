Sandwich Triangle – GeigerUnit // 21.01.17

Oyé Oyé !

Ce samedi au Sandwich Triangle, nous recevons GeigerUnit pour deux heures de live techno ! Ce n’est d’ailleurs pas le premier passage des deux compères chez nous, en effet nous avions célébré leur grand retour post rupture extra conjugal dans un show la première saison.

Le duo, formé de Vadim et Pierro Geiger, nous avait collé une sacré tarte dans la tronche il y a un an, quoi de plus normal que de leur laissé deux heures de live machine dans les studios de la rue des tournelles ? Quelques machines en plus au compteur, de celle qui coutent bonbon, et que Cofidis refuse de vous financer car il considère que ce serait de l’argent mal investi, GeigerUnit répond maté rhum pour tout le monde et Force du Kick en plein cœur.

Le GeigerUnit a écumé les clubs et hangars dans la fin des années 90 début 2000 avec des lives machines puissants et subtiles prenant racine dans la techno de Detroit, la rave ou encore la tribe des free… Retour vers le futur 2, chargés en neutron ils nous resservent du nouveau avec notamment un prochain EP sur le label Colombien Gon Ronga, une date avec le Vagina Dentata crew début mars, pour pouvoir danser live à leur côté, mais chut…

Leur Soundcloud / Bandcamp

Vous l’aurez compris on risque d’en prendre plein les oreilles ce week-end. Ne mangez pas trop gras avant le show.

« PAS DE NUCLÉAIRE, PAS DE TECHNO »