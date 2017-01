Sandwich Triangle – Anywave // 28.01.2017

Ce samedi 28 janvier 2017, le Sandwich Triangle déroule un tapis de velours pour le label parisien Anywave. Un mix de deux heures sur l’antenne de Radio Campus Paris pour se noyer dans les vagues sonores du label. Anywave s’active depuis 2011 à dénicher de fabuleux projets. En effet, l’équipe répond aux affres de la sainte mélancolie moderne, celle du spleen des grands déserts urbains qui rappelle par la multitude de styles musicaux produits les scènes goths et électroniques du début des 80’s, tout en gardant le regard tourné vers le futur. Le label navigue entre wave synthétique, brulots electros, perles de douceur indies comme la dernière sortie de Bad News From the Cosmos. La catalogue du label est vaste, déjà vingt neuf sorties à son actif et deux heures de mix ne seront pas de trop pour en parler.

Leur site web.