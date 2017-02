Salon des masters Eduniversal @Les Docks

FRIZZY PARTY 80’s

La soirée qui craque et qui claque !

Viens nous rejoindre paré de ton plus beau blouson à pin’s et de tes converses pour une immersion totale dans l’univers des années 80 !

Pour que tu puisses t’éclater toute la nuit, nous avons prévu toute la panoplie nécessaire : des goodies années 80, un VJing de séries cultes, des jeux d’arcade et un stand polaroid pour immortaliser cette soirée !

Le Samedi 25 février à partir de 23h00 sur la péniche NIX NOX !!

Notre délurée et inclassable DJ Ma Public Therapie sera aux manettes pour vous faire danser jusqu’à votre dernière goutte de sueur sur tous les tubes les plus eighties et décalés possible: Niagara, Mickaël Jackson, Luna Parker, Depeche Mode et tellement d’autres !

On a hâte de vous retrouver !

—- Line Up —–

DJ Ma Public Therapy

VJ JBach de Pixis Productions

—– Jeu Concours —–



Gagnez vos places ! Envoyez nous un petit mail à concours@radiocampusparis.org

—– Au programme —–

Un espace bar, jeux d’arcade, boules à facettes,

Vjing, Frizzy boutique, stand polaroïd et plein d’autres surprises !

13 euros l’entrée, et pour éviter de faire la queue prends ta prévente surwww.placeminute.com

Entrée gratuite de 23h00 à 0h00 !!

Et

Tournées de shots surprises ^^