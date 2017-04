Ricky Hollywood dans Lives Factory // 07.04.17

A l’occasion de son passage le 13 avril prochain au Pop Up du Label (à ne pas rater !), Lives Factory vous propose un live de Ricky Hollywood enregistré le 10 septembre dernier lors du Festival Kiosquorama. Ricky Hollywood a beaucoup collaboré avec d’autres artistes de la scène parisienne (La Féline, Poster Moderne, Kumi Solo…) avant de composer pour lui-même et pour le plus grand bonheur des trentenaires que nous sommes, nostalgiques de Walkmans Cassette Sony et de fringues fluos. Ricky Hollywood est un de ces beautiful loser, faux loser car il réussit à faire passer des chansons et un univers drôlement bien composés pour de la musique un peu kitsch. Ça dansait et ça rigolait, l’espace d’une heure, je sentais que ce mec a réussi à écrire tout ce qui me passait par la tête au lycée. A ce soir !