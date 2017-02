Requiem Pour Un Twister: le Flottement // 05.02.17

Dimanche 5 février à 22 heures Requiem Pour Un Twister évoquera le destin de Jean Karakos à travers des productions des labels BYG et Celluloïd auxquelles il a contribué. Ce voyage nous emmènera depuis la contreculture de la fin des années soixante jusqu’à l’ébullition du New York du débuts des années quatre-vingt…

Nous aurons ainsi quelques raretés des labels underground BYG mais aussi de Saravah (le label de Pierre Barouh): François Wertheimer ou encore Catharsis. Aphrodite’s Child groupe grecque réfugié en France après l’arrivée au pouvoir de la dictature des colonels sera aussi de la partie, eux qui ont débarqués à Paris en plein Mai 68 ! Le groupe de Vangelis et Demis Roussos bien que spécialiste des slows dans la lignée de Procol Harum, Moody Blues etc. sera pourtant représenté par morceau plutôt expérimental et particulièrement foufou. Nous ferons quelques détours funky par le Brézil (Antonio Carlos & Jocafi, Azymtuth) mais aussi par la Lettonie (Eolika) ou encore la Belgique (Chakakas) !

La seconde partie de l’émission nous verra aborder l’autre grand label auquel participa Karakos: Celluloïd. Nous découvrirons Artefact un groupe post-punk de la région parisienne (Ivry-sur-Seine). L’occasion aussi de passer quelques classiques de Siousxie and the Banshees ou encore de The Clash parfaite transition vers la fin de l’émission dans laquelle nous évoquerons Fab Five Freddy (en photo) produit par Bill Laswell de Material et Man Parrish .