Requiem Pour Un Twister: Ballroom Blitz // 05.03.17

Troisième émission de 2017 ce 5 mars à 22 heures pour Requiem Pour Un Twister. Nous vous proposons un voyage de près d’une heure dans les années 70 entrecoupé de nouveautés !

Démarrage en trombe sur la powerpop de Police Control la dernière sortie du label parisien Gone With The Weed en collaboration avec les Nantais de Juvenile Deliquent certainement un des 45 tours les plus excitants des 6 derniers mois ! Nous enchaînerons avec The Nice Boys auteur d’un unique album en 2006 avec le guitariste (Terry Six) des regrettés Exploding Hearts. Il sera déjà temps de faire un détour glam rock (The Sweet) puis de nous aventurer dans la pop baroque des Sparks ou de Electric Light Orchestra deux excellents prétextes pour évoquer l’excellente sortie récente de Castle Face Once & Future Band.

Nous ferons quelques clins d’œil à la pop récente de Chris Cohen ou Smith Westerns non sans évoquer Todd Rundgren. Il sera aussi question d’évoquer deux sorties récentes du label en concert dans les prochaines semaines: Good Morning TV (en concert le 21 mars à l’Espace B) et Halasan Bazar (au Supersonic le 24 mars).