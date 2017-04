Requiem Pour Un Twister: Aïko, Aïko // 02.04.17

Quatrième émission de Requiem Pour Un Twister en 2017 le dimanche 2 avril à 22 heures. Enregistrée exceptionnellement depuis Montrouge, nous vous proposons une heure de voyage dans les années soixante, quelque part entre 1961 et 1969. Une sélection idéale pour vos surboums endiablées !

Bien sûr nous ne perdrons pas les bonnes habitudes, il sera question de blue eyed soul italienne (Little Tony) et nord-américaine (The Spiral Starecase, The American Breed), de jerk instrumental est-allemand (Die Berolinas), de beat ibérique (Los Brincos), de classiques garage-rock US (Question Mark and the Mysterians, The Kingsmen) et moult autres réjouissances !

Ainsi pourrons nous mettre l’accent sur le son du début de la décennie à travers deux classiques Girls Group (The Crystals et The Chiffons ) mais aussi de belles obscurités twist françaises (Jocelyne, Jacky Moulière). Nous aurons aussi l’occasion de découvrir des classiques de pop psychédélique de la fin de la décennie (Tommy James and the Shondells, The Honeybus) sans faire quelques crochets vers la soul (Archie Bell and the Drells, Martha and The Vandellas). Une émission placée sous le signe de la danse, alors frappons des mains tous ensemble !