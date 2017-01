La Relève : Première entreprise libérée // 16.01.17

Parce que nous ne savions pas quoi vous souhaiter à tous pour cette année 2017, à part la santé, comme disent les vieux, nous avons cherché, ce qui rimait en -té, et qu’il était important pour vous d’exercer : la liberté. Et pas que celle de penser selon le philosophe marxiste du 20° siècle, Florent Pagny, celle aussi de travailler. Alors santé et liberté à tous pour cette nouvelle année ! Et pour bien la commencer …

Let us introduce you to :

Elisa Desbrosse , responsable communication de Seed up

Et Isaac Getz, professeur à l’ESCP Europe et co-auteur avec Brian M. Carney de Liberté et Cie chez Flammarion

Avec eux, nous allons parler libération de l’entreprise, travail et communauté, fin de l’aliénation, responsabilité, bref la révolution .. ou pas. En tous les cas, une évolution de l’entreprise dont ils sont les dignes et militants représentants.

Vampire week-end rythmera nos réflexions en nous exhortons à prendre pied, marcher, on ne sait plus, en tous les cas, faisons un pas : STEP

On ponctuera notre chronique, un petit peu coléreuse, sur l’entreprise Ladiv.fr d’un charmant Cookie Dangler

Et on vous dit See you in 167 hours, bref à lundi prochain.