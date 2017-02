La Relève : Premier saut de haie // 23.01.17

Aujourd’hui parodiant Balzac, on peut vous le dire, on est sorti épuisés » comme une jeune fille suivant les pas d’un géant » de notre émission. Epuisés mais heureux, d’avoir franchi tous les obstacles pour rencontrer sur la ligne d’arrivée, un coureur , un vrai, pas un joggeur du dimanche, un mec qui fait rêver comme ça :

Aujourd’hui, nous recevons donc un sportif professionnel, un sauteur de haies sur 110m de distance.

Let us introduce you to :

Aurel Manga, qui est allé à Rio et pas que pour le tourisme, qui a sauté jusqu’à la 6° place aux championnats d’Europe et qui est venu jusqu’à nous à pied et en souriant ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurel_Manga )

Avec lui, nous parlerons de ce dont nous manquons : d’entrainement et puis aussi de compétition, de carrière et de salaire.

Nous écouterons aussi Benjamin Biolay

Et nous parlerons de l’incroyable rivalité entre les frères Dassler, chacun fondateur respectivement d’Adidas et de Puma.