12 Radio Pépins reçoit Marie Beauchesne // 19.02.17

C’était le 19 février 2017 chez Radio Campus Paris.

Typhaine, Kamel et Thomas s’étaient accommodés de leur plus belle jupe pour accueillir Marie Beauchesne… féministe et femme d’affaires, créatrice de la marque mixte Ypsylone.

Le programme

00’00 Lancement et présentation de Radio Pépins. 39’31 Le moment « J’ai mangé une pomme », nos tops et flops de la semaine. 02’22 ♫ FM-84 – Running In The Night 46’02 ♫ FCL – It’s You 07’00 Interview formelle & questions des auditeurs. #askY psylone 50’18 #jaiunpépin I La radio libre : – Bonheur/argent – Les films X 23’33 ♫ David Bowie – Modern Love 1’14’56 Fin de l’émission. 31’29 Le KCM, le questionnaire de Kamel.

Le standard : 01 72 63 46 84.