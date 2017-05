Prenez-en de la graine – Participer à la science // 17.05.17

Même la nature se met au numérique, et aider la science n’a jamais été aussi simple. Depuis les années 2000, le nombre de publications scientifiques s’appuyant d’ailleurs sur la participation actives des citoyens a explosé. Les programmes de Sciences Participatives se répandent comme des nuées de papillons !

Kézako? Dans le domaine de la nature, il peut s’agir de photographier les insectes qui se posent sur les fleurs, d‘observer les espèces escargots par temps de pluie, de s’adonner à l’identification d’insectes nocturnes la nuit tombée à la lueur d’une ampoule, pour finalement envoyer des données aux scientifiques via son smartphone.

Des protocoles très simples à respecter, dont les résultats permettent d’aider les chercheurs dans leurs travail. Effectivement, ces derniers n’ont ni le temps ni les ressources humaines pour apprécier correctement l’ensemble des écosystèmes. Ils s’en remettent donc aux citoyens, qui par là même, peuvent grandir en connaissances, avoir la fierté de faire partie d’une dynamique collective constructive, et profiter des bienfaits de la nature tout autour d’eux !

Parmi les programmes de Sciences Participatives figure un « Réseau de citoyens qui fait avancer la Science » : Vigie-Nature, monté par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Il vous présente un panel de protocoles alléchants qui répondent aux doux noms de Birdlab, Observatoire des Bourdons, Insectes et Ciel étoilé ou encore Sauvages de ma rue. Il y en a donc pour tous les goûts d’observateurs ! J’ai sélectionné pour vous celui de l’Opération Escargot :

Dans cet épisode de Prenez-en de la graine, nous sommes au micro avec Gilles Carcassès, chargé de mission biodiversité à l’agglomération de Cergy-Pontoise, et fin connaisseur de la faune et flore locales. Son blog permet l’échange entre les acteurs du territoire sur la biodiversité environnante et il abonde de superbes photos… Une bonne preuve de la présence de nature en ville !

Alors, à Paris, ou en banlieue, prêtez-vous au jeu de l’observation, et ralentissez, en plein cœur de votre journée, pour de grandes sensations…

Réalisation : Anne-Sophie Leibenguth