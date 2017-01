En Pleines Formes 22/01/2017 : Raphaël Zarka

En Pleines Formes débute l’année 2017 en beauté, dans un entretien avec l’artiste et auteur Raphaël Zarka.

Plasticien, sculpteur, il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la glisse et le skate-board, notamment Free Ride paru en 2011 aux éditions B42. Il combine dans son travail une réflexion sur la sculpture, l’espace, et propose des combinaisons entre art et skate, en proposant des « sculptures instrumentales’.

Et bien sûr on retrouve les chroniques expositions et actualités. Ce mois-ci, Marine a sillonné les expositions parisiennes, pour nous en proposer le meilleur. Quant à Andy, l’un des membres fondateurs de l’association Diamètre, il nous propose une critique d’exposition tout en finesse.

Animation : Flore Di Sciullo

Chroniques : Marine Vazzoler, Andy Rankin