En Pleines Formes 19/02/2017 : Villa Vassilieff

A l’occasion du premier anniversaire de la Villa Vassilieff, En Pleines Formes reçoit Victorine Grataloup, coordinatrice de projet dans ce centre d’art niché au coeur du quartier Montparnasse, emblème des avant-gardes et de l’ébullition culturelle du début du siècle dernier. La Villa Vassilieff est gérée par Bétonsalon, centre d’art et de recherche basé sur le campus de Paris 7-Diderot.

Dans le cadre du programme annuel « Autohistorias » se tient jusqu’au 18 mars l’exposition Tell me the story of all these things. Beginning wherever you wish, tell even us, avec des oeuvres des artistes Katinka Bock, Vittorio Cavallini, Leon Ferrari, Theresa Hak Kyung Cha, Sojung Jun, Rose Lawder, Huda Lufti, Ernesto Oroza, Somnath Mukherjee, Remzi Rasa, Vuth Lyo, Eric Watier.

C’est l’occasion de discuter en détail le parcours de cette exposition, pensé, entre autres, autour des questions d’exil et de récit. Le travail de Sojung Jun, actuellement en résidence à la Villa (dans le cadre du Pernod Ricard Fellowship) sera au coeur de cet entretien, pour évoquer son esthétique, l’importance qu’y jouent notamment la synesthésie, la littérature, le déplacement.

Côté chronique, les galeries sont à l’honneur en ce mois de février : Laura nous parle de la galerie des Filles du Calvaire qui fête ses 20 ans en fanfare avec l’exposition « les femmes s’en mêlent« . Et pour l’habituelle chronique en partenariat avec l’association Diamètre, c’est Margot qui nous parle de quelques expositions à ne pas manquer, chez Arnaud Deschin Galerie et à la galerie Thomas Bernard.

—

Animation : Flore Di Sciullo

Chroniques : Margot Nguyen; Laure Chastant