Place Publique #7 – L’Europe // 07.04.17

Dernière Place Publique avant les élections… Ce mois-ci l’équipe de Radio Campus Paris a eu envie de s’intéresser à un sujet qui fâche : l’Europe. Faut-il renégocier, sortir des traités ? Et qu’est-ce qu’il se passerait si on quittait l’UE ? Ça sert à quoi d’ailleurs l’Union européenne ? A en croire certains candidats, Bruxelles est à l’origine de tous les maux. Pour d’autres, il faut continuer coûte que coûte comme si de rien n’était. Et vous alors vous en pensez quoi de l’Europe ?



Dans Place Publique on se pose la question avec comme toujours des invités qui ont des idées. Pas de candidats, pas de langue de bois, mais avec nous pour en parler :

Jennifer Richard, chroniqueuse pour Acropolis, diplômée d’un master de droit européen

Théo Verdier, vice-président des Jeunes Européens

Kevin Vercin, président de la Critique de la Raison Européenne à Sciences-po

Place Publique – vendredi 7 avril – 20h

www.radiocampusparis.org / 93.9FM