Lives Factory vous propose un concert de Paupière enregistré le 4 février au Pop Up du Label. Paupière c’est deux filles, un garçon, et beaucoup de synthés à mi-chemin entre Elli et Jacno et Chromatics. Ils ont déjà pas mal tourné en Europe et sorti un EP qui s’appelle Jeunes Instants. On attend la sortie de leur premier album courant 2017.

Paupière vient de Montréal et est distribué en France par le label Entreprise.