Paris-Alexandrie : l’émission #7 // 25.04.17

Alger, 1995. Fatima tient d’une main de fer un hammam. A onze heure, l’heure des femmes, s’y rencontrent Samia, Nadia, Keltoum ou encore Aïcha, ces femmes piquantes venues purifier corps et esprits dans la chaleur du bain. Les mots fusent pendant que le savon mousse, et on y raconte la vie, le désamour, le désir, le déchirement, la foi, et parfois le sang… A l’extérieur, loin de ce huit-clos exclusivement féminin, il y a le monde des hommes et la violence d’un pays en guerre.

A mon âge je me cache encore pour fumer, c’est une immersion dans les vapeurs du hammam dans l’Algérie des années 90, une ode à la femme et à la féminité dans tout ses visages et toutes ses expériences de mère, de fille, de travailleuse, d’amante, de communiste, de religieuse. C’est aussi un film fort qui ne cantonne pas la femme à ces rôles et nous rappelle à une forme d’universalité, avec pour décor la complexité d’une Algérie en proie à la division.

Rencontre avec Rayhana, la réalisatrice de ce film magnifique à découvrir dans les salles dès le mercredi 26 avril.

ACTUALITÉ

Cinéma :

Festivals :

La vingtième semaine arabe de l’ENS . Voir le programme

. Voir le programme Festival Arabesque, du 9 au 21 mai à Montpellier, la douzième rencontre des Arts du Monde Arabe. Plus d’informations

Festival Rush, du 19 au 21 mai à Rouen ( gratuit). Programmation.

Audio :

Capsule Audio réalisée par Claire Corrion autour du digger Bachir du duo Toukadime. Plus d’informations ici.

PLAYLIST :

Biyouna – Taali

Anouar Brahem – The astounding eyes of Rita

Mohamed Assaf – Arab Idol

Réalisation & Animation : Sarah Melloul, Salma Mochtari & Oumayma Ajarrai.

Réalisation technique : Eliott Janon