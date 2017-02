La Nuit Est Une Fête #7 : Villejuif Underground // 17.02.17

Ce soir, La Nuit Est Une Fête vous emmène à la rencontre de la formation la plus ghetto de la scène rock parisienne : Le Villejuif Underground. Ou l’histoire de la rencontre improbable entre trois mecs de Villejuif, Adam, Antonio et Thomas, et un chanteur Australien, Nathan, qui vivent aujourd’hui tous ensemble. Dans leur maison, un studio, monté pièce par pièce en furetant sur les sites de petites annonces, lieu de procrastination duquel a émergé une musique entre rock 60’s et rythmes hip-hop des années 90.

Avec l’équipe de La Nuit Est Une Fête, Erwan, Jordie, Haroun et Rémy, le Villejuif Underground raconte sa musique, ses influences hip-hop, sa tournée en Chine, le tout entrecoupé de pastilles préparées avec soin pour les pousser à se raconter intimement. Anecdotes, dérapages, trash talk, gros mythos, grosse ambiance et gros cris dans le micro, ce soir, La Nuit Est Une Fête vous emmène sur la route de l’excès.

Une émission enregistrée grâce au Petit Bain, sa fantastique programmation et sa magnifique vue sur la seine, à l’occasion de la 11e soirée Labo Pop, soirée qu’a choisi le Villejuif Underground pour lancer son nouvel EP, et dans laquelle étaient également présents Cocaine Piss, Noyades, et les Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Présentation : Erwan Duchateau et Jordie Boillereau / Chroniques : Jordie Boillereau et Erwan Duchateau / Reportage de terrain : Julien-Haroun Benkiki / Réalisation : Rémy Duss