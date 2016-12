La Nuit Est Une Fête #6 // Afreeboat

Salut la compagnie !

Pour ce sixième numéro, La Nuit Est Une Fête est délocalisée au Zorba, à Belleville, et nous avons eu l’immense plaisir de recevoir le groupe Afreeboat.

Une heure de musique live, de confessions intimes et de conversations secrètes orchestrées par Jordie et Victor, en compagnie de la caution musicale de l’émission Erwan, du p’tit bout de choux briochin Guillaume pour ses immersions ennivrantes, et du pilier de radio Maxime. Enfin, La Nef a désormais son réalisateur titulaire : Rémy the Kid qui a tout d’un grand.

Du rire, du live, de l’amour, de l’afro beat (mais pas que), c’est La Nuit Est Une Fête !