Nuit Debout : 1 ans après quels élans sont nés du mouvement ?

Vous avez raté notre direct de dimanche spécial 1 an de Nuit Debout en direct sur radioparleur.net ?

Séance de rattrapage ce soir sur Radio Campus Paris. On vous diffuse un best-of d’une heure tiré de notre émission de dimanche !

Rendez vous 20h-21h sur le 93.9 FM avec nos invités :

– La philosophe Marie José Mondzain, Alex membre du cortège de tête qui devançait toute les manifestations contre la loi travail et Denis membre des Street Medic Paris

– Hécate Vergopoulos et Ugo Moret, chercheurs en science de la communication au CELSA. Co-auteurs de l’ouvrage « Nuit Debout et Maintenant » chez MkF éditions