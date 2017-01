Nuit de la science fiction – 16.12.2016

A : Se réveille en sursaut. « Il y a quelqu’un ? Il y a quelqu’un ?

B : Oui. Tout va bien, on est là

A : Qui ça « on » ?

C : Bah nous.

A : Je ne comprends pas. Je vois rien, seulement des taches jaunes.

B : C’est normal, il faut le temps de la décompression, pour que la vue revienne.

C : Et certains mettent plus de temps que d’autres…

B : Ca va se calmer

A : Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. J’arrive pas à… Des lambeaux de mémoires.

C : Des lambeaux ? Quels lambeaux ?

B : Il y a peut-être eu un problème au moment de ta création. Je vais demander à Noé.

A : C’est qui Noé ?

C : Elle demande qui est Noé ? Ouais, ils l’ont vraiment loupé celle-là…. A peine des lambeaux ta mémoire, tout juste des miettes. Va falloir tout réexpliquer.

A : Qui est Noé ?

Noé : Bonjour, je suis Noé. C’est moi qui vais vous guider pendant votre traversée. J’ai été programmé pour veiller sur vous et vous préparer jusqu’à votre arrivée sur la planète Gaïa Nova, prévue dans quelques heures. Il y a près de 500 ans, la planète terre s’est éteinte exterminant avec elle la totalité de l’espèce humaine. Les scientifiques, voyant approcher cette fin, ont alors décidé d’envoyer une capsule en direction de Gaïa Nova. Vous avez été conçues dans la MaterCryonia. La Matercryonia permet de recréer les conditions de gestation d’un fœtus, et de cryogéniser celui-ci pendant plusieurs siècles. Une base de savoirs et de mémoires a été introduite en vous directement pendant votre gestation.

Vous avez été conçues pour peupler la nouvelle planète, en évitant les erreurs du passé. Pour ce faire, vous suivrez un entraînement accéléré pendant les quelques heures précédant votre arrivée. Nous avons sélectionné quelques archives et certains de vos prédécesseurs vous ont laissés des messages d’avertissements. Votre mission sera de bâtir les fondations d’une nouvelle société, et vous avez quelques heures pour en déterminer les contours. Vous avez été choisies, toutes les trois, en qualité de femelles et de femmes, car nous reconnaissons le patriarcat comme la première marche vers notre perte. Vous avez donc à votre disposition des réservoirs de sperme (sélectionné chez nos meilleurs donneurs) à cet usage. La femme est l’avenir de l’homme. Vous êtes l’avenir de l’humanité. Nous comptons sur vous. Si vous écoutez ce message, c’est que l’insémination de mémoire en l’une d’entre vous a subi quelques anomalies. A tous moments, vous pouvez réécouter ce message. En cas de besoin dites simplement « Noé »

INTRODUCTION



A: je ne comprends pas…

C: Encore ?! Qu’est ce que tu n’as pas compris?

A: Je comprends pas: alors on a pas d’histoire à nous?

B: Non, mais elle viendra.

PLATEAU 1: SCIENCE FICTION ET POLITIQUE



B : Ca fait quelque chose d’écouter ces archives. C’est un peu tout ce qu’il nous reste d’eux…

C : Et visiblement, ces témoignages nous le confirment, les êtres humains n’ont pas réussi grand-chose.

A : Mais ils avaient l’imagination…

B : On devrait essayer de s’en souvenir pour la future société.

A : Oui, ne jamais, jamais, oublier la poésie.

B : On pourrait demander à Noé des conseils pour enfanter des artistes !

C : Des artistes, des artistes… Et ça nous avancera à quoi ? Pour construire toute une société, il nous faudra un peu plus que ça… par exemple, comment est-ce qu’on fera pour savoir qui décide? Au début il n’y aura que nous, mais comment on fera pour s’organiser quand on deviendra des millions ?

B : Peut-être que ça pourrait nous aider de réfléchir à cette histoire d’organisation sociale. On pourrait écouter quelques archives, pour comprendre comment les humains d’avant pensaient la politique?

A : Et Si j’ai bien interprété les connaissances qu’on m’a donné, ils voyaient de la politique partout partout, alors on peut toujours s’y plonger…

PLATEAU 2 : SCIENCE FICTION ET MÉDECINE

On les entend manger. A recrache.

C: Oh ! Tiens toi bien, on dirait Henri VIII!

A: Mais c’est trop sec !

C: C’est écœurant ces reliquats vulgaires de civilisations voraces…

A: J’ai peur de m’assécher.

B: Pourquoi ?

A: Je sens sa sécheresse me gagner, me manger, me dévorer, me posséder…. Si ça rentre en moi, peut être que ça peut devenir moi ?

C: Quoi ?

A: Est-ce qu’on peut devenir ce que l’on mange ?

B: Non, bien sûr que non

A: Mais ça va bien quelque part ! Pourquoi est-ce que ça ne finirait pas par rentrer dans mon ADN ? C’est peut-être dangereux pour la santé ?

B: Mais non , la médecine c’est plus compliqué que ça… Noé quelles archives tu as à nous proposer à ce sujet ?

PLATEAU 3 : SCIENCE FICTION ET SCIENCES



A : Je ne comprends pas, nous sommes en 2500, et après toutes ces années, l’humanité n’a toujours pas réussi à régler ses problèmes éthiques malgré les recommandations de la science-fiction ?

B : Non, mais elle a essayé.

C : Qu’est-ce que tu imagines, il n’y a pas de société parfaite, seulement des tentatives, plus ou moins boiteuses d’ailleurs…

A : Alors comment peut-on espérer y arriver quand notre vaisseau atterrira sur la planète Gaïa Nova ?

C : On n’espère pas, on n’espère pas. On tentera seulement d’amoindrir nos échecs.

B : Avec un peu d’imagination peut-être qu’on y arrivera…

C : Alors voyons ce que la science a à apprendre de la fiction,

A : Et ce que la fiction a à apprendre de la science

Noé: Mesdames et mesdames, bien que vous ayez été savamment inséminées, sachez que les anciens avaient un drôle de rite pour s’amuser tout en se divertissant. On appelait ça le Quizz, c’est un excellent exercice d’entrainement pour votre mémoire. Écoutez donc et prenez-en de la graine !

PLATEAU 4 : SCIENCE FICTION ET URBANISME



A: Étouffe: On peut pas ouvrir la fenêtre ?

Noé: Dans l’espace ?

A: On est à l’étroit ici !

B : T’en fais pas, on sera bientôt arrivées. D’ailleurs, quand on sera sur place, sur Gaïa Nova, on devra commencer à construire des choses, des bâtiments, des lieux. On devra faire des plans.

A : Mais Gaïa Nova, c’est pas une comète ? On va quand même pas faire des plans sur une comète.

C: Les humains ont bien essayé, et on ne peut franchement pas dire qu’ils aient réussi.

B : Non, Gaïa Nova c’est pas une comète c’est une planète , c’est notre nouvelle planète ! Il va falloir qu’on la colonise pour la rendre habitable. Il faudra qu’on réfléchisse à des lieux agréables, pratiques à habiter et beaux en même temps.

C: Et sur la terre, ce n’était pas très fréquent, tous les architectes ne s’appelaient pas Le Corbusier.

Noé: Peut-être que quelques lectures d’archives nous permettraient de savoir quelle était pour eux l’architecture idéale ?



A: Et moi je vais prendre l’air. Noé indique moi où se trouve ma combinaison, je vais aller étudier l’architecture du vaisseau depuis l’espace.

PLATEAU 5 : SCIENCE FICTION ET CINÉMA

A : Les filles, est-ce que vous m’entendez ? Cette promenade me fait un bien fou… c’est vraiment beau ce noir si grand.

C : Nous aussi ça nous fait un bien fou.

B : Tu exagères ! – Profite bien !C’est vrai qu’on commence un peu à être à l’étroit ici, et puis à s’ennuyer…

C : Ça c’est clair. On devrait plonger dans les archives cinéma, ça nous changerait les idées.

B : Oui pourquoi pas. C’est quand même incroyable tout ce que l’humanité a pu inventer !

C : Et pourtant, ils avaient faux sur toute la ligne !

A : En tout cas, pour moi qui suis dehors à me promener, je peux vous dire que certains n’étaient pas si loin… là tout de suite, j’ai un peu l’impression d’être comme Khari dans Solaris. Ou Kheir dans 2001 l’Odyssée de l’espace.

Noé : : Mesdames, vous me vexez. Je ne suis tout de même pas aussi méchant qu’HAL 9000. Et j’ai une bien plus belle voix.

B : En tout cas, c’est assez frappant. Dans les images en mouvement, les humains ont imaginé toutes sortes de scénarios catastrophe : surpopulation, cataclysme écologique, voyages dans le temps, expériences scientifiques qui tournent mal…

C : C’est vrai, ils ont passé tellement de temps à penser à l’avenir, on en croirait presque qu’ils n’aimaient pas leur présent.

A : Et nous, il sera comment, notre avenir ?

B : Ça il ne tient qu’à nous de l’inventer… Mais allez, divertissons-nous un peu ! On pourrait les regarder, ces films du passé qui parlent de notre présent, et s’amuser à comparer avec la réalité.

Noé: Mesdames et mesdames. Vous souvenez-vous du quizz que vous avez écouté tout à l’heure ? Ça vous as plu hein, vous en voulez encore? De refuser vous auriez tort !

PLATEAU 6 (et conclusion) : ET DEMAIN? (Un autre monde est-il possible?)



B : Ils sont drôles ces humains à toujours inventer des histoires.

C : La fiction a pris une place très importante dans l’histoire des idées. De la catharsis dans le théâtre grec au cinéma en 3D, les humains ont toujours ressenti le besoin de se mettre à distance du réel pour mieux le penser.

A : En fait tout ce qu’ils racontent, c’est faux?

B : Pas tout, non. Et souvent les histoires fictionnelles s’inspirent de situations réelles. Prends l’intelligence artificielle, par exemple. Il y a plein de films, de livres sur le sujet.

C : Les humains montrent souvent une attraction passionnée et malsaine pour le progrès technologique.

A : Hein? Je comprends pas…

B : Ils désirent le progrès autant qu’ils en ont peur… Regarde Noé. Il est une intelligence artificielle chargée de nous guider. On part du principe qu’il est bienveillant. Mais comment en être sûr? Peut-être qu’il veut notre perte et qu’il nous manipule depuis le début?

A : Mais c’est pas possible, Noé est un ange!

Noé: Merci

C : Justement… S’il veut nous manipuler, il a intérêt à être sympa.

A : Mais comment on fait alors pour savoir s’il est une intelligence artificielle bienveillante?

C : Ouvrons quelques capsules d’archives et voyons ce qu’on nous dit! Noé !

