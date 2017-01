La playlist de l’émission :

Abstrackt Keal Agram – octagone vierge

Amateur Best – marzipan

Mohave – mirro mirror

Max Future – till you let go

South Of France – washed up

1000 Chevaux-Vapeur – octopus

Gothic tropic – stronger

You Man – birdcage

Zach Schimpf – you and me

Tallisker – easter

Flawd – only love

Nit – Frequentations modulantes

Grand Soleil – Misfits

SŪN JÙN – Wǒ De Ài