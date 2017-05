La playlist de l’émission :

!!! – Dancing Is The Best Revenge

!!! – Five Companies

Woods – Bleeding Blue

Woods – Love is Love ( Sun on Time)

Nick Hakim – Cuffed

Nick Hakim – Roller Skates

(Sandy) Alex G – Proud

(Sandy) Alex G – Sportstar

Goodwood Atoms – into the bay

Talamanca System – Transatlantique

Asa Moto – syriacid