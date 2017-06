Nouveautés musique et focus spécial « rappeurs français du moment »

Chaque semaine possède son lot de surprises et de nouveautés musicales, nos artistes sont bien loin d’être à court de créativité et il se passe plein de choses différentes. Oui il se passe toujours quelque chose, la musique vit et va d’un extrême à l’autre. Dans le rap par exemple où on trouve en France de jeunes mc très prolifiques, audacieux et novateurs, qui se réinventent à chaque morceau et dont les textes possèdent une richesse insoupçonnée ! Citons le 667, Josman, Lord Esperanza, L’ordre du périph ou bien les montreuillois de Triplego. Ils sont jeunes, talentueux et représentent chacun à leur manière la nouvelle école du rap français. Découvrez sans plus tarder les dernières tendances du moment dans notre top des 50 titres de Juin 2017. Et un focus spécial « rappeurs français du moment ».

Le collectif 667 (aka « Mangemort Squad » se compose d’Afro Samurai, Doc OVG, Freeze Corleone, Jorrdee, Lala Ace, Norsacce Berlusconi, Osirus Jack, Zuukou Mayzee…) vit sur une autre planète que celle du rap français – ils ont leurs propres codes à eux (entre trap, vibe super fly/cloud voire même psychédélique) et parviennent à créer un nouveau style, en apportant une technique hybride et novatrice. Les membres du crew sont éparpillés dans le monde entier oui oui, ils viennent ou résident entre Dakar, Lyon, Paris et Londres.

Josman est sans doute l’un des rappeurs les plus en vogue de la scène rap française actuelle. Le jeune homme de Vingt-trois ans, a déjà tout d’un grand, l’écriture est juste et le flow bien énergique…Le choix des productions est souvent excellent, aussi détonant qu’actuel. Jos’ vient de sortir son nouveau projet intitulé « 000$« , qui est un quatorze titres, où il met à contribution la palette de son talent au service d’une énergie brute. En concert au Paris Hip Hop festival le 8 juillet prochain.

Le jeune rappeur français Lord Esperanza (qui fait aussi partie du duo Palass) ne cesse de révéler des identités plurielles depuis ses débuts. Avec ses nombreuses collaborations (Django, Eden Dillinger, High Five Crew, Nelick, Pollux…), il est un de ces rappeurs surdoués et versatiles à la plume inimitable (voir « L’Enfant du Siècle » ou « L’insolence des élus« ). On y voit déjà les prémices d’une carrière qui s’annonce dorée pour lui. Le jeune loup ambitieux se mue en véritable espoir du rap actuel, par sa fraîcheur et sa parfaite maîtrise des outils de son époque, créant à chaque clip de nouveaux canons et de nouveaux codes iconographiques.

Chaque génération pousse la précédente à se remettre en question, voici la prochaine : L’ordre du périph – « ODP, job prolifique / Missile Tête Homicide » collectif de jeunes franciliens (Assy, Ars’n, Swan et Youv Dee) pur produit de son époque – ils n’ont d’ailleurs absolument rien inventé. Ce sont des habiles stratèges bien imprégnés de la génération 2.0 du rap américain. Ils sont jeunes et maîtrisent Youtube et le web2.0 mieux que quiconque. Comme Lord Esperanza, ils font vaciller les frontières entre mainstream et underground, les beat sont toujours bons et les flows sont originaux. Ces ptits gars, croyez-le où pas, c’est la relève !

Triplego, prodiges du rap français car en perpétuelle quête d’expérimentations sonores. Le duo (comprenant Sanguee au chant/rap et MoMo Spazz à la prod), originaire de Montreuil, invente et se réinvente pour créer un rap totalement fly et cotonneux. « Montreuil-Sous, Montreuil sûr / Ta parole j’arrive dur / Ma daronne veut mon bien / Mais ces tchoins veulent ma fin« . On peut dire que le style de Triplego se singularise par des phrases minimalistes et un vocabulaire codé genre PNL. « Bicrave dans ta boite, bicrave dans ta boite / Six vitesses sur la boite , t’inquiètes, j’me courave sans mon squad«

