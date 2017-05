Music to Rock the Nation #19 @Paris Dauphine

L’association L’Oreille de Dauphine organise pour la 19ème année le festival Music to Rock the Nation!

♫ Programmation ♫

♪ DUB DYNASTY & Ras Divarius (Blaise Lafontaine) ♪

Dub Dynasty se crée lorsque Alpha et Omega, de leur vrais noms John Sprosen et Christine Woodbridge, pionniers du dub britannique depuis les années 80 s’allient avec leur neveu : le DJ et producteur Alpha Steppa de Steppas Records.

Ensemble ils font le tour du monde et le groupe Dub Dynasty devient vite un nom incontournable de la culture soundsystem internationale. Puisant leur influence tant dans le dub anglais que le reggae roots jamaïcain classique, le groupe distille sa musique rythmée et exaltante à travers le monde appuyée par un message de paix, d’amour et d’unité.

https://soundcloud.com/ dub-dynasty

https://www.youtube.com/ channel/ UCwAGTUKTY0CwQasoYz7WMrA

https://soundcloud.com/ kool-eire-dub

https://www.youtube.com/ user/Kooleire

♪ VIBRONICS ♪

Vibronics est un collectif de reggae qui existe depuis 1995, basé à Leicester en Angleterre. Depuis leur début ils ont aspiration à démocratiser le dub Digital. Ils ont enregistré des records tels que “Universal Love” ou “Jah light, jah love”, aujourd’hui mondialement connus. Des records sélectionnés par les plus grands soundsystems, comme ceux de Jah Shaka, Iration Steppas, Aba Shanti-I… Fin des années 90’s, ils montent leur premier label, SCOOPS et utilisent sur leur record les voix de célèbres chanteurs tels que Ranking Joe, Prince Alla, Tena Stelin, Echo Ranks…

https://soundcloud.com/ vibronics

https://www.youtube.com/ channel/ UCH0w_AcG2UHdpKr0eThwNbg

♪ Les MC’s : MACKY BANTON et Speng Bond ♪

M8cky Dubforce Banton est un freestyler caribbean, résidant à Londres, appelé ‘MC WORLD’ car toujours sur les routes du monde pour des shows avec les soundsystems les plus connus (Sir Coxsone, IriationSteppas…). Reconnu pour sa voix ‘heavy’, son flow inimitable et ses lyrics puisant source dans une réalité parfois dure mais toujours emprise d’une ironie et d’une joie de vivre immense.

Il est un des rares artistes à n’avoir jamais voulu enregistrer de record pour garder un sens sacré à ses prestations, comme celle d’un show de Stand High Patrol au Rototom 2016, ou à Outlook festival en 2011 avec Iration Steppas où il a su laisser emprunte.

Speng Bond est un Mc, freestyler jamaïcain, résidant à Birmingham. Il fait partie de la génération encore vivante des maîtres de cérémonies warriors aux lyrics engagés et au flow enivrant. Speng commence la musique très jeune, il est inspiré dès lors par ses parents, sa famille dont les origines jamaïcaines sont toutes liées au dub et à sa création en 1960. Il a depuis monté son propre Soundsystems, appelé “Blessed luv muzik” et a créé des records avec Mungos Hifi, Reality Shock ou encore AtiliBandelero.

https://soundcloud.com/ speng-bond

♪ KOHNDO (Live) ♪

A ses 18 ans, KoHndo Assogba se fait connaître du grand public au sein du groupe La Cliqua, considérée comme un des groupes pionniers dans l’histoire du rap français. Il quitte le groupe en 1998 pour poursuivre une carrière solo. Il offre un rap sophistiqué à travers duquel transparait son amour inconditionnel de la langue française. Un amour et une générosité qui le font devenir, en 2013, le premier professeur de rap enseignant dans un conservatoire.

Depuis plus de 20 ans, Kohndo s’attache à délivrer une musique authentique teintée de ses inspirations hip hop old school et continue de déverser ses punchlines musclées le plus souvent sur fond de saxophone et de piano classique aux pointes mélancoliques et toujours justes. Il s’allie notamment avec d’autres rappeurs comme Rocca, Melodiq ou encore Nekfeu.

https://soundcloud.com/ kohndo

https://www.youtube.com/ user/kohndo

♪ MO’KALAMITY ♪

La voix suave de Mo’kalamity se pose sur un groove original empreint d’une vibe jamaïcaine, soul, afro-américaine, qui constituent l’inspiration de cette artiste hybride, dont les origines capverdiennes et un profond sentiment d’empathie pour la douleur de Mère Afrique sont sans conteste les signes distinctifs. Ayant grandi en France dans un univers musical éclectique, Mo’Kalamity chante un reggae roots militant et rebelle depuis 2005.

https://soundcloud.com/ sofiathearecords

https://www.youtube.com/ user/MokalamityOfficiel

♪ La P’tite Fumée♪

Groupe de Trance français, la P’tite fumée offre une musique survitaminée aux accents tribaux. Le groupe délivre sa musique avec passion et dynamisme. Un enthousiasme et une folie douce que les quatre acolytes n’hésitent pas à partager avec leur public bien aimé, la « tribe », lors de leurs nombreux concerts, en France et à l’étranger, souvent accompagnés de groupes venus de toutes les horizons comme Bombino, Scred Connexion ou encore Hilightribe.

Un savant mélange de douceur et de folie, qui place la P’tite Fumée au cœur de la « Natural Trance » au carrefour de la World Music, Techno et Trance instrumentale.

https://soundcloud.com/ laptitefumee

https://www.youtube.com/ channel/ UCwXEuIq6bAlYr_hdtSpv2jQ

♪ Reïcha Souaré ♪

Reïcha Souaré est originaire de la Guinée Conakry. Dès son plus jeune âge, elle fut bercée par la musique de Miriam Makéba et fut très influencée par Aïcha Koné. Cantatrice africaine a qualités vocales exeptionnelles, au croisement de la soul et du jazz et rythmes traditionnels mandingues, elle se crée une place méritée et prometteuse sur la scène guinéenne. Kora, djembé, batterie, guitare éléctrique, un mélange savoureux d’instruments modernes et traditionnels ( qui sur les scènes du Divan du monde, New Morning, Guinguette Pirate, Baiser Salé, Coq noir…) ont déjà conquis.

https://www.youtube.com/ channel/ UCyHloTm9GSggbhCoRWJi5Tw

♪ RASPAFLY ♪

Groupe éclectique venu du soleil, mélangeant les sonorités du Chili, du Pérou et de leur Colombie natals, Raspafly Cumbia produit une musique aux influences salsa, jazz, rock et funk. Le groupe diffuse sa Cumbia chaleureuse toujours accompagnée de la guacharaca qui rythme leurs chansons et leur donne leur cachet si particulier.

https://www.youtube.com/ watch?v=ZVjJohhb3II

♫ INFOS PRATIQUES ♫

★ Où, Quand :

Jeudi 25 mai à 14h

Université Paris Dauphine

1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 PARIS

Métro 2 Porte Dauphine / RER C avenue Foch