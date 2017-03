La Matinale – Sécurité, ce qu’on nous cache & la Quatrième image

La sécurité et la lutte contre le terrorisme sont les premiers sujets de préoccupation des français. Pour en parler, La Matinale reçoit en première partie d’émission Patrice Bergougnoux. Ancien directeur général de la Police Nationale, il est également l’auteur du livre Sécurité, ce qu’on vous cache, où il traite des problèmes que connait actuellement la sécurité en France. Entre fragilités institutionnelles et réformes douteuses, Patrice Bergougnoux livre un diagnostic sévère, mais non dénué d’espoir : des réponses fortes sont nécessaires et possibles.

Ce ne sont pas les policiers qui sont en cause, ce sont les structures de la police.

Raed Bawayah et Anne-Sophie Robin sont en plateau ce soir pour nous en dire plus. En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le festival La quatrième image . Créée en 2013 avec le soutien de la Mairie de Paris, de la Mairie du 4ème et de la MEP, l’évènement est une rencontre internationale de la photographie, ouverte au public, gratuite, dont l’ambition est d’ouvrir le spectre de cette scène culturelle. Elle met à l’honneur les jeunes talents issus de tous horizons, et accueillera cette année la Pologne comme invitée d’honneur.etsont en plateau ce soir pour nous en dire plus.

Un des buts de l’association, c’est de montrer l’humanité à travers la photographie

Côté chroniques, Thibaud nous parle de naufrage politique, et François décharge son spleen sur la vacuité des élections présidentielles.

Présentation: Erwan Duchateau / Co-interviews : Gabrielle Bayer et Maureen Lepers / Chronique : Thibaud Texeire & François Pieretti / Réalisation: Tiffany Battistel / Web : Gabrielle Bayer / Coordination: Marion Guichaoua et Elsa Landard.