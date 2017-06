La Matinale – La santé des jeunes & Le Musée Passager

Un jeune sur cinq a déjà renoncé à se soigner faute de moyens. C’est ce que dévoile le rapport alarmant sur la santé des jeunes de la Croix Rouge. Pour lutter contre cela, la Croix rouge lance le Pacte santé des jeunes, pour aider les jeunes de 12 à 25 ans à mieux se soigner. Marie-Esther Rouffet, coordinatrice jeunesse de la Croix Rouge Ile-de-France, est notre invitée. Il est question de la pauvreté et de la précarité des jeunes et des effets qu’elles ont sur la vie des jeunes. Il n’y a pas de profil-type de jeunes précaires car toutes les catégories sont touchées. Marie-Esther Rouffet décrit les différentes initiatives qui ont pour but d’aider les étudiants en situation de précarité comme l’épicerie sociale et les aides alimentaires.

« Mon but est de vous dire que la précarité peut toucher n’importe qui a n’importe quel moment. »

En seconde partie d’émission, Florence Guionneau-Joie nous présente le Musée passager. Ce musée ambulant poursuit sa tournée en banlieue parisienne. Après Argenteuil, il posera la tente à Clichy-sous-bois dès samedi. Le but de cette expo mobile ? Démocratiser l’accès à l’art contemporain en allant directement à la rencontre du public qui n’a pas l’habitude de fréquenter les musées.

« Quand les enfants dès leur plus jeune âge visite le musée, avec un peu de chance ils y prennent goût et ce sont eux qui amèneront leur parents le week-end »

Au programme également, Barnabé Louche de Bibliothèques Sans Frontières nousa rejoint par téléphone pour nous parler de la pétition « Les Bibliothèques : un enjeu pour la France », un appel aux candidats aux législatives à défendre les bibliothèques.

Présentation :Alban Barthélémy / Co-interview : Nino Lima & Valentin Baudena / Web : La Rédaction / Réalisation : Julien Abou / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard