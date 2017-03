La Matinale – Perturbateurs endocriniens et Magic Barbès

Ils sont partout, et ne vous veulent pas forcément du bien… Ce sont les perturbateurs endocriniens, qui font l’objet de la première partie de cette Matinale. Sophie Bordères de Générations Futures est avec nous pour en parler et mieux comprendre les enjeux de ce phénomène de santé publique. Egalement avec nous, par téléphone, Sandrine Gras, directrice en charge de la communication et du financement innovant du mouvement Générations Cobayes. Le mouvement est notamment à l’origine d’une web-série qui sortira le 9 mars et traitera des perturbateurs endocriniens.

Les gens ne savent pas forcément ce que sont les perturbateurs endocriniens. Il faut donc plus communiquer sur ce sujet.

En deuxième partie d’émission, le quartier de la Goutte d’Or est mis à l’honneur ! A l’occasion de la 7ème édition du Festival Magic Barbès qui se déroulera du 21 au 26 mars 2017, nous recevons Danièle Gambino, programmatrice de l’évènement et directrice adjointe du FGO-Barbara, ainsi que Berenice Saliou, directrice artistique, culturelle et scientifique de l’Institut des cultures d’Islam, deux des nombreux partenaires du festival.

On a besoin de transgression, on a besoin d’avoir une parole libre.

Au programme, des concerts, des ateliers, des rencontres, des expositions et des spectacles placés sous le signe de « l’insolence », thème de cette nouvelle édition. L’occasion de découvrir ou re-découvrir l’histoire et l’actualité d’un quartier pleins de mystères et de diversités.

Enfin, côté chroniques, Maureen nous parle de crise de la masculinité avec Petits secrets entre voisins et François traite de la journée internationale de lutte pour les droits des écureuil.e.s.

Présentation : Erwan Duchateau / Co-interviews : Gabrielle Bayer et Christelle Puga / Chroniques : François Pieretti et Maureen Lepers / Réalisation : Julien / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.