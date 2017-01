La Matinale – Penser dans un monde mauvais & Pan european records

Geoffroy de Lagasnerie, professeur de philosophie et de sciences humaines, vient de publier aux PUF un essai intitulé Penser dans un monde mauvais. Dans cet ouvrage, il se demande quelle est la place de l’intellectuel aujourd’hui : doit-il s’engager en politique ou se retirer et travailler pour l’amour de l’art ? L’auteur a fait son choix : il promeut un mode de pensée critique et interroge les catégories du langage qui font prescription dans le champ intellectuel. Il refuse ainsi la catégorie d’engagement, ou plutôt invite à la repenser : notre monde fait de systèmes d’exploitations, d’inégalités, d’injustices, Geoffroy de Lagasnerie en prend acte pour reconstruire les concepts de science et de vérité et les appliquer aux enjeux actuels, notamment dans le cadre de l’affaire Adama Traoré, qui interroge les modes de fonctionnement de la police dans notre société et le suivisme des politiques à son égard.

Le chercheur, le penseur, se doit donc d’être de plein pied dans le monde, absolument connecté à lui, sous peine de n’être que le collaborateur d’un système gangrené par les rapports de domination. Ainsi, le but de Penser dans un monde mauvais, c’est aussi de transformer la manière dont l’intellectuel se positionne par rapport à sa propre pratique, et d’inciter les jeunes chercheurs à réfléchir à leur conception de la recherche scientifique, à la nécessité de cette recherche et aux manières de la mener. Réconcilier pensée et engagement en actes… Une belle bouffée d’air frais, non ?

« La force que l’Etat peut exercer sur les gens est l’un des enjeux les plus centraux pour la gauche aujourd’hui. »

En deuxième partie, on fête les 10 ans de Pan European Recording, un label français spécialisé dans la musique rock et électronique… Mais pas que. On reçoit son co-fondateur Arthur Peschaud pour qui ce label, né de son amour de la musique, a aujourd’hui presque une fonction sociologique. Pan european recording c’est des artistes comme Pont Hoax, Féroce, Flavien Berger, Nicolas Ker …Et Buvette ! Et ça tombe bien, parce qu’il est avec nous pour nous raconter sa rencontre avec ce label dont Arthur Peschaud aime à dire qu’il est un peu « poète ». Ça se fête au Point Ephémère ce week-end, dans le 11ème, les 18, 19 et 20 janvier.

« A l’époque on se voyait comme une forme de résistance parce qu’on faisait exister des disques qui n’auraient pas existé sans nous. »

Côté chronique, Maureen revient sur les représentations des mères de famille que véhicule l’émission On a échangé nos mamans.

Présentation : Loïc Gazar / Co-interview : Maureen Lepers et Léa Signe / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Chronique : Maureen Lepers / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.