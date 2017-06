La Matinale – Uberisation du squat et forum du service civique

Au programme de cette première Matinale de la semaine : l’überisation du squat avec Annie Pourre de l’association Droit Au Logement, et le Forum SVC organisé par Animafac avec Laurelou Coueslan et Faisa Zaoui-Bala.

***************

Si rendre accessibles les logements vacants des grandes villes à ceux et celles qui en ont besoin semble être une bonne idée, cette utopie sociale a cependant tôt fait de se transformer en cauchemar. En effet, nombre de ces logements – pour la plupart insalubres et donc recalés, juridiquement, au rang d’ « occupation précaire » – sont en fait récupérés et exploités par des agences dites « anti-squat » qui, sous prétexte de les protéger des squatteurs, les mettent à disposition de locataires en situation précaire, à des prix défiant certes toute concurrence, mais au mépris de leurs droits les plus fondamentaux. Pour faire le point sur ce phénomène d’« überisation du squat », que les institutions préfèrent appeler « protection par l’occupation », nous recevons ce soir Annie Pourre de l’association Droit au Logement. Avec elle, nous tentons de comprendre d’où viennent ces pratiques, et comment ont-elles pu récemment s’implanter et se développer en France, un pays où les locataires sont censés être très protégés. Mais, plus largement, il s’agit également de comprendre ce que ce phénomène, globalisé, révèle de la crise du logement en Europe, et notamment chez nous, où le ministère du logement a disparu.

« Les agences anti-squat comme Camelot font aujourd’hui partie du marché de la misère. […] Le système capitaliste est bien vivant. »

En deuxième partie d’émission, focus sur le Forum du service civique organisé le 15 juin de 17h à 20h par Animafac, le réseau des associations étudiantes. Pour en parler, nous recevons Laurelou Coueslan, coordinatrice du forum, Faisa Zaoui-Bala, directrice de la Maison des Initiatives Etudiantes qui accueille la manifestation, et Charlotte Larjarge, une ancienne service civique. Au programme de cet évènement : rencontrer les associations qui recrutent des services civiques, bien sûr, mais également, en apprendre plus sur ce statut contractuel particulier, basé sur l’engagement citoyen et le volontariat, et dont les missions durent entre six et douze mois. S’ils permettent de se familiariser avec la complexité du monde associatif, ils offrent également de bonnes alternatives à un engagement professionnel long, qui peut effrayer les jeunes diplômés au terme de leurs études. En bref, il s’agit de s’épanouir et de grandir ! Toutes les infos sont par ici, l’entrée est libre et gratuite, alors prenez votre avenir en main !

« Au delà de l’insertion professionnelle, on remarque un véritable épanouissement chez les services civiques. La confiance qu’on peut leur donner sur les missions est très précieuse. » Laurelou Coueslan.

Enfin, côté chronique, Tom fait le bilan du premier tour des législatives.

Présentation : Loïc Gazar / Co-interview : Mathilde Bigot & Julien Abou / Chronique : Tom Rossi / Web : Maureen Lepers / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard