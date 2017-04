La Matinale – L’évasion fiscale et Pas sans nous

Il y a un an, en avril 2016, éclatait le scandale des Panama Papers. Scandale d’évasion fiscale planétaire qui a mis en lumière des informations sur 214 000 sociétés exemptées d’impôts. Certaines personnalités françaises de première importance apparaissent dans cette enquête. Cette date permet de rappeler que la question de la fraude fiscale est au cœur de la lutte de certaines associations afin de ramener ce sujet dans le débat des élections présidentielles.

Pour échanger sur la question de la fraude fiscale dans le cadre des élections présidentielles, Radio Campus Paris a invité Aurelie Trouvé, la porte-parole d’Attac France. Attac est une association altermondialiste qui lutte pour la justice sociale et environnementale. Pour cette Matinale, il est question de la distinction entre la fraude fiscale et l’évasion fiscale, du coût de la fraude fiscale pour la France et des positions des différents candidats à l’élection présidentielle sur ce sujet. Mais loin de se limiter à interpeller les candidats, Attac fait des propositions comme la mise en place d’une harmonisation fiscale européenne, la limitation du secret bancaire et réalise des actions citoyennes.

« Le montant de la fraude fiscale est égal à celui de la dette française« .

En deuxième partie nous interrogeons Bénédicte Madelin, membre de l’association « Pas sans nous » qui se veut être le syndicat des quartiers populaires. Il y sera question des 10 propositions que l’association a envoyées aux candidats aux élections présidentielles et législatives. Ces propositions ont pour but d’améliorer la vie dans les quartiers populaires que ce soit la réussite scolaire, l’emploi, la vie culturelle, le logement, la lutte contre les discriminations… afin de réduire les inégalités dont souffrent les habitants au quotidien. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou sont les seuls à avoir répondu à ces 10 propositions.

Et puis Anna est en duplex depuis la nord de Paris pour nous parler de la réponse de Benoit Hamon sur ces 10 propositions.

« Les propositions qui sont faites sont des propositions qui touchent la vie des habitants des quartiers populaires« .

Pour ce qui est des chroniques, Pitoune nous parles des programmes écologiques des différents candidats à l’élection présidentielle et François nous parle du soutien de Bernard Henri Levy à Emmanuel Macron.

Présentation: Erwan Duchateau / Co-interviews : Juluan Pierre & Julien Abou / Chroniques : Pitoum & François Pieretti / Réalisation : Eliott Janon / Web : Valentin Baudena / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua