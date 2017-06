La Matinale – L’Empire de l’or rouge & La Reine Magot

Même la tomate est victime du capitalisme et de la mondialisation. Des pays du nord aux pays du sud, on trouve partout du concentré de tomate, un produit au prix très accessible et qui a envahi les assiettes de toute l’humanité depuis un siècle. Pour comprendre ce phénomène, Jean-Baptiste Malet s’est intéressé à la production mondiale de tomate et de ses dérivés. Il signe aujourd’hui une enquête intitulée L’Empire de l’or rouge aux éditions Fayard. Il montre que derrière une marchandise banale se cache le fait que nous sommes tous gouvernés par une idéologie libérale arbitraire en se contentant de retracer l’histoire et de raconter les faits.

« Une boîte de concentré de tomate ça contient deux siècles d’histoire du capitalisme. »

En deuxième partie, Hugo Bardin nous rejoint par téléphone pour parler de La Reine Margot, fameux roman d’Alexandre Dumas qu’il a mis en scène dans le cadre du Prix Théâtre 13. Ce dernier permet de faire connaître de jeunes metteurs en scène et Hugo Bardin fait partie des six finalistes du concours. Pour cette douzième édition de cet événement qui s’organise avec le soutien de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, c’est Jacques Vincey, directeur du centre dramatique régional de Tour, qui préside le jury.

« La mise en scène que je voulais faire était de toute façon esthétisante, il y avait des personnages à dessiner comme des personnages de bande dessinée. »

Côté chroniques, Valentin fera le point sur le rapport 2016 de l’ANSSI (l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information) et Eddy vous parlera du dernier album de Alaclair Ensemble.

