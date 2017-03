La Matinale – L’Autre campagne et Sonic Protest

8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Les familles monoparentales et les jeunes sont particulièrement touchés.

« Pour sortir de la rue, les SDF n’ont qu’à chercher du travail » « Dans la vraie vie, 1 SDF sur 4 est salarié. » Voilà l’une des affiches publiée par le collectif 50 assos contre l’exclusion, qui, à l’occasion des présidentielles, se sont lancées dans une « autre campagne« , pour lutter contre l’exclusion et les préjugés. Florent Guéguen, Directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, est avec nous pour en parler. Selon lui, 1/3 des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas, sans doute par peur de passer pour des « assistés ». La campagne digitale met donc en oeuvre des visuels pour dénoncer les préjugés à coups de fact checking et interpeller les candidats comme l’opinion publique. Un hashtag #danslavraievie a également été créé pour l’occasion. Information, sensibilisation, sont prises en charge par les différentes associations qui prennent appui sur leur expérience de terrain.

Le collectif souhaite également faire des propositions aux candidats pour prendre en charge le problème de la pauvreté. Parmi elles, la fusion de tous les minimas sociaux et la revalorisation de certaines prestations pour créer une revenu minimum décent (à ne pas confondre avec le revenu universel), mais également rendre le RSA et les minimas sociaux accessibles dès 18 ans (contre 25 ans aujourd’hui). Des thématiques dont l’absence se fait sentir dans les programmes des candidats.

« Cette campagne c’est aussi un coup de colère des associations. On a un peu l’impression parfois que les politiques sont sur une autre planète. »

En deuxième partie d’émission, nous parlerons d’une manière originale de faire de la musique qui ne ressemble à rien de connu, la pratique brute de la musique. Franq de Quengo, co-directeur artistique du festival Sonic Protest et Julien Bancilhon, musicien, psychologue et luthier sont avec nous en studio.

Leur festival s’appelle Sonic Protest et parle de musique, mais aussi surtout de rencontres et de conférences, autour de la pratique brute de la musique, ce courant de l’art inspiré de Dubuffet. Ils veulent ainsi mettre en valeur des création atypiques, produites notamment par des artistes en situation de handicap psychique. Une façon pour celles-ci de sortir des institutions hospitalières et du tout thérapeutique.

L’art brut, c’est Dubuffet, c’est une liberté, une révolution.

Côté reportage, Lucie est allée faire un tour à l’expo Displaced, qui se tient place de la République jusqu’au 9 mars. Et comme tous les mardi, Clémence vient vous donner les bons plans universitaires.

Présentation : Alban Bathélemy / Co-interviews : Eloïse Bussy et Clémence Pesnot / Reportage : Lucie Carbajal / Chronique : Clémence Pesnot / Réalisation : Mikel Perez / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.