La Matinale – Le Grand mystère des règles & C’est quoi ta France?

Un livre sur les règles menstruelles, pourquoi ? Si l’idée peut vous paraître saugrenue aux premiers abords, c’est pourtant ce qu’a fait Jack Parker, journaliste et créatrice du blog Passion menstrues. Sorti le 17 mai dernier aux éditions Flammarion, Le Grand mystère des règles souhaite dédramatiser et lever le voile sur les menstruations. Quelles formes peuvent-elles prendre ? C’est quoi une « culotte de règles » ? Pourquoi la société nous pousse à ne jamais en parler ? Et dans les autres pays, comment ça se passe ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Jack Parker dans nos studios en première partie d’émission, qui nous explique sa démarche et pourquoi elle a trouvé nécessaire d’informer l’ensemble de la population sur le sujet, car comme elle le dit : « Ce n’est pas un livre réservée aux femmes. »

« Les pubs [de protections hygiéniques], leur message est assez clair, c’est la dictature du silence. »

En deuxième partie d’émission, on parle de l’exposition C’est quoi ta France ?, présentée du 23 au 31 mai au 100ecs. On reçoit son créateur Werner Latournald ainsi que deux artistes qui seront exposés : Marc Bellini et Shuck One. Ensemble, on évoque les questions épineuses de l’identité et des valeurs françaises, mais surtout, le poids de l’histoire et l’héritage de la colonisation, dont les pratiques des artistes accueillis par l’exposition se nourrissent amplement. Au programme donc : un documentaire suivi d’un débat sur l’identité ce samedi à 15h ainsi qu’une conférence sur les acteurs du changement mardi à 18h30.

« L’une des valeurs pour rassembler tout le monde aujourd’hui, c’est la clarté. Ensuite, c’est le partage. […] Troisièmement, c’est mettre toutes les cultures au même niveau. » Shuck.

Côté chronique, Eloïse décrypte les éléments de langage de la nouvelle ministre des sports d’Emmanuel Macron.

