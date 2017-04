La Matinale – La France qui gronde & crowdfunding du 6B

A J-12 du premier tour des présidentielles, la Matinale reçoit en plateau les auteurs de La France qui gronde : Jean-Marie Godard et Antoine Dreyfus. Pendant 6 mois, les journalistes sont allés à la rencontre de ces Français qui se sentent oubliés. Qui sont-ils? Pourquoi ne se sentent-ils pas représentées ? Pour qui pensent-ils voter ? L’ouvrage s’intéresse à toutes ces questions et tire le portrait, sans porter de jugement, d’une France à la recherche d’un second souffle.

« Il y a une impression que les politiques au niveau national ne parlent que d’argent. […] Ils disent vouloir remettre les chômeurs au travail mais l’humain finalement où est-il ? » Jean-Marie Godard

En deuxième partie d’émission, la Matinale vous parle d’un lieu de fête, d’exposition et de création au sens large à Saint Denis : Le 6B. L’association lance son financement participatif pour pouvoir rénover ce lieu culturel. Au micro dans nos studios, Pascaline Simon, administratrice de production, et Sofiane Meridja, comptable et ancien résident au 6B, expliquent le rôle de ce lieu à Saint Denis. La collecte de fonds compte permettre entre autres de réaliser des travaux de plomberies et d’électricité, d’équiper une cuisine et de construire des sanitaires. L’association le 6B cherche à fédérer et développer les actions culturelles qui fabriquent la ville.

« Aujourd’hui, les voisins ont participé à hauteur de 6.000€ sur cette campagne. » Pascaline Simon « En ce moment, les artistes résidents participent au mois de la photo du Grand Paris et pour ceux qui connaissent le 6B, c’est déroutant » Pascaline Simon

Côté chroniques, Valentin s’intéresse à la question du droit du sol dans les programmes des différents candidats à l’élection présidentielle. Puis, Quentin viendra nous parler de la série Netflix 13 reason why qui aborde les thèmes du harcèlement scolaire, du viol et du suicide. Chaque épisode laisse découvrir la responsabilité de certains élèves dans le suicide d’Hannah. La lycéenne laisse derrière elle 13 cassettes audio qui permettra à Clay et au spectateur de comprendre comment la jeune fille en est arrivée à mettre fin à ses jours.

Présentation: Alban Barthélemy / Co-interviews : Loïc Gazar & Marion Guichaoua / Chroniques : Valentin Baudena & Quentin Bresson / Réalisation : Julien Abou / Web : Anna Péan / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua