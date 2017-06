La Matinale – Etudiants, l’avenir à crédit & Les Grands voisins

Ce soir on reçoit Jean-Robert Viallet pour son documentaire Etudiants, l’avenir à crédit. Il retrace l’évolution des politiques de financement des universités en Europe et dans le monde et montre comment sous l’effet de la compétition elles se transforment en entreprises. Le documentaire est en accès libre sur Arte+7 jusqu’au 15 juillet.

« On n’est pas dans une période de grand investissement dans l’enseignement supérieur (…) Ce n’est pas une question de moyens, c’est une question de choix politique. »

Et puis Bastien Simon nous rejoint pour parler de ce beau projet que sont les Grands Voisins et du film qu’il a réalisé depuis la naissance du village solidaire. Il a lancé un crowd funding pour financer sa production. Le projet prendra fin en décembre mais vous pourrez plonger dans les coulisses d’un lieu qui cherche à réinventer le lien social grâce au film de Bastien Simon. Vous avez jusqu’à fin juin pour faire un don.

Tom a suivi Danièle Obono, candidate de la France Insoumise, dans la circonscription à cheval sur les 18è et le 19è arrondissements, et Pitoum se transforme en Fauve, euh pardon Flore, le temps d’une chronique.

Présentation : Camille Molza / Co-interview : Dania Kaddur & Philippine Renon / Web : La Rédaction / Reportage : Tom Rossi / Chronique : Pitoum / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard