La Matinale – Emplois pour le climat & Festival de l’Engagement

Créer un million d’emploi qui respecte notre planète d’ici à 2020 : une utopie ? La plateforme « emplois-climat » souhaite démontrer le contraire. Un rapport rédigé par différents syndicats et associations estime que la transition énergétique peut être porteur d’emploi. « L’appel est urgent mais semble possible à la condition d’avoir une volonté politique ». Pour présenter le projet, la matinale reçoit Julien Rivoire, responsable syndicale de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU). « Le rapport sorti en janvier est très technique. Il y a un travail d’expertise et des réunions publiques pour le rendre plus simple » explique l’invité en plateau.

« Il est important de remettre du fond dans la lutte contre le réchauffement climatique. » « Ce n’est pas avec un million d’emploi qu’on résout le problème du chômage ou celui de la transition énergétique mais ce peut-être le début d’un mouvement. »

La place de la République sera mobilisée le 1er avril pour le festival de l’Engagement. L’événement s’inspire de l’expérience Nuit Debout et invite au débat. La Matinale reçoit Olivier Saunier et Ancelin Moulherat, deux des coordinateurs du festival. Des ateliers de réflexions, des conférences et de la musique seront au programme ! Et… Radio Campus Paris sera de la partie en direct entre midi et deux.

« L’idée est de créer des ponts entre les différentes formes d’engagement. On invite à faire de la politique plutôt que d’être spectateur. » « On a le droit citoyen d’organiser un festival place de la République alors on le prends. «

Côté chronique, Eloïse à un mois des élections présidentielles analyse les discours des candidats. Elle commence cette semaine avec le candidat socialiste Benoit Hamon.

Présentation : Julien Abou / Co-Interviews : Mélina Huet & Juluan Pierre / Chronique : Eloïse Bussy / Web : Anna Péan / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua