La Matinale – Devoir de vigilance et les Marmites Artistiques

Le Bangladesh connaissait un drame, en 2013, avec la mort de plus de 1000 personnes suite à l’effondrement du Rana Plaza, bâtiment qui abritait plusieurs ateliers de confection textile de diverses marques internationales. Cette catastrophe a lancé une polémique sur la sécurité civile et environnementale. Comment assurer la protection des droits humains et de l’environnement ? En France, l’Assemblée Nationale a adopté, en février 2017, le devoir de vigilance. Cet élément vise à évaluer les activités, directes ou indirectes, des entreprises, de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants pour déterminer s’il y a eu respect ou non des droits environnementaux et sociaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, l’entreprise peut être tenue responsable d’un manquement de la part d’un de ses sous-traitants si ce dernier ne respecte pas les normes en vigueur. Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé, jeudi 23 mars, sur la loi relative au devoir de vigilance.

Que contient ce texte ? Qu’est-ce qui a été validé par le Conseil Constitutionnel ? Pourquoi cette loi constitue une avancée historique vers le respect des droits humains et environnementaux par les entreprises multinationales ? Qu’est-ce qui a été censuré dans ce texte législatif ? Quelles alternatives proposer ? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons Carole Peychaud, chargée de plaidoyer Régulation des entreprises multinationales au CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) et Coordinatrice du Forum citoyen pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

« Cette loi n’est pas révolutionnaire, elle est importante pour réprimander les multinationales.«

« Les multinationales doivent êtres responsabilisées à la violation des droits humains.«

Changement d’ambiance dans la seconde partie d’émission. Si vous êtes fan d’art, direction Nanterre, sur le campus de l’Université de Paris Ouest. Là-bas, se déroulera, du 5 au 7 avril, un festival, organisé par l’association Hypothémuse, dédiée aux Arts Vivants et Arts de la rue, les Marmites Artistiques. Des spectacles, des concerts et des ateliers participatifs, où se mêlent arts plastiques, photo, théâtre, danse, musique ou encore cinéma, sont proposés aux visiteurs.

Pour nous en parler, nous recevons, dans nos studios, Coline Jacquemin et Lola Renaudin. « Ce rassemblement créatif a pour but de valoriser la création artistique » : c’est la promesse de ce rendez-vous. Durant ces jours, vous êtes conviés à participer à cet événement « pluridisciplinaire et gratuit » afin de vivre une « expérience inédite de partage ». Cette 12e édition est placée sous le thème de la maison. La chambre, le salon, la salle à manger, la salle de bain, le grenier, le jardin, la terrasse : chaque espace est différent mais peut être sujet à des échanges artistiques.

« On voulait changer le regard universitaire sur la fac. »

Côté chronique, Valentin nous explique les conséquences du Brexit sur les partis politiques britanniques. Côté reportage, Claudia nous parle de la place des femmes dans les cafés.

Présentation : Camille Molza / Co-interviews : Julien Abou / Chronique : Valentin Baudena / Reportage : Claudia Palermo / Réalisation : Rémy Dussart / Web : Roumaïssa Benahmed / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.