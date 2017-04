La Matinale – Débrief du 1er tour & PCMMO

Hier, 20h, les visages d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont donc affichées sur tous les écrans de télé nationaux. Bouleversement des forces politiques traditionnelles, peut-être, mais surtout gifle terrible pour les gauches de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui voient de fait leurs projets d’abolition de la « monarchie présidentielle », et leurs idées de régime parlementaire ou de VIe République réduits à néant. Avec Macron et Le Pen triomphe donc une Ve république à bout de souffle, mais toujours vivante. Pour évoquer les forces et faiblesses de la Ve République, et pour débrieffer ce premier tour, nous recevons Philippe Raynaud, philosophe et professeur de science politique à Assas, qui viendra nous parler de son dernier livre, L’esprit de la Ve République.

On vous rapporte aussi du son des soirées électorales de Benoît Hamon et François Fillon. Eloïse et Tiana sont allées demander à des militants si la défaite des candidats PS et LR représentait ou non l’écroulement des partis traditionnels français.

« S’il y a une explosion ou un début d’explosion de la V° République, ce n’est pas maintenant qu’elle se produira, c’est au moment des législatives.«

Demain, mardi 25 avril, s’ouvre le 12e Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient dans sept salles de cinéma de Paris et de Seine-Saint Denis. Pour parler de la programmation riche de cette année, et des spécificités de cette nouvelle édition, nous recevons Clémence Hardouin, assistante de coordination et de programmation et Ilhem Aouidad, responsable du développement culturel et de la programmation. Une édition consacrée à l’Algérie et qui promet d’être teintée de féminisme puisque parrainée par l’actrice et réalisatrice Hiam Abbas, connue notamment pour son film intitulé L’Héritage sorti en 2011. C’est du 25 avril au 14 mai un peu partout en Ile-de-France, de Saint-Denis à Paris.

« L’idée du festival était de faire découvrir au plus grand nombres ces cinématographies très peu diffusées en France.«

Présentation : Maureen Lepers / Co-interviews : Loïc Gazae & Marion Guichaoua/ Chroniques : Eloïse Bussy & Tiana Salles/ Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Web : La Rédaction / Coordination : Elsa Landard & Marion Guichaoua.