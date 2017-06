La Matinale – La chambre des innocents et le festival TaParole

En première partie ce soir, nous recevons Mathieu Delahousse, qui a passé plusieurs heures dans La Chambre des Innocents. C’est une chambre du palais de justice de Paris exclusivement dédiée au traitement des cas de personnes condamnées par erreur, qui les innocente, donc, et leur verse des réparations. Comment vit-on un séjour de plusieurs mois, parfois plusieurs années, en prison, alors que l’on est innocent ? Comment continue-t-on sa vie après avoir été emprisonné pour rien ? C’est à ces questions et à de nombreuses autres que Mathieu Delahousse répond ce soir…

« Il y a environ cinq cent personnes qui chaque année estiment avoir fait de la prison pour rien et demandent dédommagement.«

En deuxième partie, nous parlons du festival TaParole qui aura lieu du 10 au 18 juin prochains, à Montreuil, avec sa directrice-programmatrice Roxane Joseph et la chanteuse Camille Hardouin, qui jouera le 16 et le 17. Ce festival privilégie la chanson française, les chanteurs français, connus pour certains (Miossec, Christian Olivier) et moins pour d’autres. C’est la quinzième édition, et tout cela aura lieu dans pas moins de cinq lieux de représentation à Montreuil : La Parole Errante, La Marbrerie, Le Théâtre de la Noue, Les Instants Chavirés et Le Chinois.

« C’est beaucoup 15 ans. On est assez fiers d’avoir porté ce projet aussi longtemps, qu’ils soit toujours aussi beau, qu’il ait toujours la même âme. »

Pour les chroniques, Pitoum n’était pas étonné de la reprise pas le gouvernement des grandes lignes de la loi El Khomri, approfondies au passage, et François, lui, nous annonce une nouvelle tragique…

Présentation : Erwan Duchateau / Co-interview : Philippine Renon & Nino Lima / Chroniques : Pitoum & François Pieretti / Web : Nino Lima / Réalisation : Paul-Henri Dimitriu / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard