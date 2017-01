La Matinale – Les 30 ans d’Erasmus +

Vous avez envie de voyager ? Vous voulez améliorer votre niveau de langue ? Vous rêvez d’avoir des amis partout dans le monde ? Vous souhaitez augmenter vos chances sur le marché de travail ? On a une idée pour vous : Partir en Erasmus.

Cette semaine on fête les 30 ans du programme Erasmus à Radio Campus Paris – un programme de mobilité qui permet aux jeunes de franchir les frontières de leurs pays et de découvrir le monde en faisant des études. Le programme d’échange de la Commission européenne a pour but de renforcer les compétences de tous pour une meilleure employabilité, de soutenir l’innovation au sein des établissements supérieurs participants, de faciliter la reconnaissance des diplômes, de favoriser la coopération entre les pays européens et non-européens. Saviez-vous déjà qu’Erasmus maintient des partenariats avec tous les pays européens et des pays du monde entier, même en Amérique, en Asie, en Afrique, en Russie, au Maroc, ou en Israël etc. ? Voici le lien pour plus d’informations : https://www.erasmusplus.fr/programme.html

Aujourd’hui on reçoit Magali Ballatore, chercheuse en sociologie au CNRS, et Marine Moulin, représentante du club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris. Elles nous parlent des opportunités des étudiants sur le marché du travail, mais aussi des problèmes qu’on peut rencontrer au niveau de la sélection administrative des participants au programme d’un pays à l’autre. La formation à l’étranger semble étre très répandue en Europe, elle est même parfois obligatoire dans certains cursus, mais on est toujours loin du programme populaire – seuls 10% des étudiants en bénéficient. Si vous êtes prêts à vous envoler, mais que vous avez peur de ne pas réussir l’année : écoutez la première partie de l’émission, elle est faite pour vous (0′ – 30′).

En deuxième partie d’émission, Fleur, Audrey et Julien viennent témoigner de leurs expériences dans les pays qui les ont accueillis : Italie, Allemagne et Estonie. Ils nous parlent des barrières de la langue, des difficultés au niveau de la scolarité, des aides mises en place. Côté pratique qui peut vous servir à faire votre choix et préparer au mieux votre séjour.

Enfin, François fait une petite chronique sur le financement (surtout russe) de la campagne du FN et la popularité de Marine Le Pen dans le pays de Poutine.

