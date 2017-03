LPQR: »Chez toi ou chez moi ? »L’archéologie à l’étranger//23.03.17

Jeudi 23 mars à 20h, sur RadioCampus Paris (93.9 FM), l’émission Les Pierres qui roulent s’intéressera aux enjeux de la pratique de l’archéologie à l’étranger.

Si on fait toujours, et quelque soit son terrain, l’archéologie de l’Autre, aller chez l’autre pour faire de l’archéologie (comme le font fréquemment les archéologues français qui bénéficient d’un tissu dense et dynamique de missions archéologiques placées sous la co-tutelle du ministère des affaires étrangères) soulève de nouvelles questions : comment travaille-t-on avec les professionnels locaux ? Est-il possible de ne fouiller que pour la science? Comment se garde-t-on d’une possible dérive « néo-colonialiste » ? Quels sont les apports possibles de ces regards venus de loin ?

Pour en parler, nous accueillerons Mathilde Jean et Rémi Méreuze, tous deux doctorant-e-s à l’université Paris 1 Panthéon-sorbonne et qui participent fréquemment à des missions d’archéologie française à l’étranger, dans la péninsule arabique et en Amérique du nord.