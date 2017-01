LPQR : Le Meilleur de : Archives & Archéologie // 26.01.17

On n’est pas des bouseux, en archéologie… et on vous le prouve !

Pour cette première émission de l’année, on vous a concocté un petit pêle-mêle de beaux projets, moments, sons concoctés rien que pour vos oreilles pendant ces trois dernières années.

Lola est venue nous parler de son projet de fouille au sein des archives de Radio Campus Paris, et nous présenter des pépites de ces… 20 dernières années, comme elle le fera dans chacune des émissions de 2017 en vue des 20 ans de la radio en 2018…

Manon quant à elle nous a proposé une petite virée entre science fiction et archéologie, pour notre plus grand plaisir.

Belle écoute à tous, et bonne année bien sur !

Production & Animation : Enora Gault & Léa Hermenault

Chroniques : Manon Marques & Lola Mirti

Réalisation : Jonathan Landau