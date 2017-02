LPQR: Être archéologue: »Engagez-vous » qu’ils disaient! //23.02.17

Le mois dernier, Les Pierres qui roulent questionnaient la pratique archéologique dans des zones de conflits… Cette fois-ci, nous nous penchons sur les conflits auxquels les archéologues sont susceptibles d’être confrontés, tous les jours. Un quotidien pas toujours rigolo, certes, mais toujours passionnant et stimulant par la profondeur des questions qu’il oblige à se poser… ce jeudi 23 février sur Radio campus Paris, 93.9FM, à 20h !

S’il n’est pas confronté à tous les coins de rues à de méchants nazis, de méchants communistes, ou des extrémistes hindous – comme ce bon vieil Indie, l’archéologue d’aujourd’hui doit tout de même pas mal se battre, au quotidien…

Contre quoi, nous direz-vous ? et bien comme beaucoup d’autres sciences humaines, l’archéologie souffre de la baisse des dotations de l’Etat aux universités et aux organismes de recherche, ainsi que du manque criant de financements pour les jeunes chercheurs. La précarité des professionnels, et en particulier des plus jeunes, augmente ; et ce, dans un contexte de mise en concurrence des opérateurs habilités à diriger des fouilles archéologiques. Et puis il y a des discours qui, dans une veine quasi-complotiste, remettent parfois en cause les résultats issus des travaux des archéologues, et qui trouvent de plus en plus d’audience dans la société, alors que l’on constate une augmentation des pillages de sites…

Invités :

Béline Pasquini , doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rattachée à l’équipe « Archéologies Environnementales » du laboratoire ArScAn

Bastien Rueff, doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rattaché à l'équipe « Protohistoire égéenne » du laboratoire ArScAn.

Animation : Enora Gault & Léa Hermenault

Réalisation : Henri Causse

Chroniques & Reportages : Manon Marques & Lola Mirti