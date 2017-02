L’ours à bras-le-corps @Paris Diderot

Le samedi 18 février, Excuse My French investit La Bellevilloise! Et on vous offre vos places pour cet événement phénoménal. Envoyez-nous un petit mail à concours@radiocampusparis.org!

Line-up:

// ATOM : Membre du quatuor de DJ C2C, Beat Torrent, et Soul Square, le DJ nantais a su placer ses billes dans les bons paniers. Artiste ultra productif et habitué des soirées EMF, ATOM navigue entre créa, production, mixage, arrangements… Il va faire jouer ses doigts sur les vinyles et vous ambiancer avec l’un de ses DJ set dont il a le secret

// A State of Mind (ASM) : Collectif de Hip Hop international composé de trois potes d’enfance : deux MC’s aux flows acérés (Green-T et FP) et un DJ producteur spécialiste de la MPC (Fade – également membre de Jukebox Champions). Le crew mêle délicieusement le Hip Hop à la Funk sur des instrus groovy old school comme on les aime. Ambiance sound system sur la piste !

Vous avez pu découvrir leur talent en compagnie de Wax Tailor, avec qui ils ont collaboré sur quelques morceaux mythiques…

// Ena-N : Pro des lives MPC, c’est le genre d’artiste spectaculaire qui se produit devant sa caméra, sur un banc public, une table de jardin, dans un métro ou devant des iguanes (true story)… Il fait voyager sa MPC autant qu’il aime explorer différents univers et ne pas se cantonner au Hip Hop. Il a d’ailleurs collaboré avec des artistes d’horizons différents comme Disiz la Peste et Patrice.

// Reid Hope King : Suivant la lignée des Bro Safari ou Zeds Dead, mais aussi de son compatriote Son of Kick, il maîtrise suffisamment son matos pour prendre possession comme un chef de la Bass Mucic. Jamais en panne d’inspiration, Reid Hope King propose des mix live en constante évolution, aussi bruts que méticuleux

