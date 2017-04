L’oeil à l’écoute : Auber Discrim’2 – 29.04.2017

Samedi 29 avril 2017 de 18h à 19h

Deuxième émission radio des élèves du collège Rosa Luxemburg d’Aubervilliers

« Auber discrim’ 2»

Un émission radio participative enregistrée en public et dans les conditions du direct durant la semaine Grand Festival, une semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme au Musée National de l’Histoire de l’Immigration.

Participants : Sofia, Sokona, Enzo, Franck, Wassila, Telma, Ayoub, Ahmed, Laciné, Teaya, Medhi et Yaya.

Au programme de l’émission :

– Un micro-trottoir sur la question, avez-vous déjà été victime du racisme ?

– L’interview de Nawufal Mohamed, porte-parole du collectif Stop Le contrôle au Faciès et de l’association Assez le Feu.

– L’interview de Liza Rives, conférencière.

– L’interview de Nihad Janaid, responsable du Prix littéraire de la Porte Dorée.

– L’interview de Rui Wang, porte-parole de l’association des Jeunes Chinois de France.

– Une chronique sur l’affaire Adama Traoré.

– Une chronique sur l’origine du mot Bamboula.

– La lecture du poème de Charles Baudelaire « L’Étranger ».

– Un reportage sur la visite au musée national de l’histoire de l’immigration.

– La lecture du poème de Jacques Prévert « Étrange Étranger ».

Musiques :

Adama Traore, Dooums

Lettre à la République, Kery James

Où ça nous mène, Isley

Ce projet a reçu le soutien de la DRAC